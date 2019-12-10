Красноярск, , 07:19 — REGNUM По данным недельного мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске выявлено превышение ПДК по мелкодисперсной пыли, оксиду углерода азота. Об этом 10 декабря сообщается на сайте министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

За период со 2 по 8 декабря передвижная эколаборатория выезжала для проведения замеров 53 раза. С 5 по 6 декабря, когда в Красноярске объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ — «чёрного неба»), лаборатория работала в усиленном режиме.

Как следует из сообщения ведомства, всего было взято 435 проб атмосферного воздуха, по результатом которых было «зафиксированы превышения максимальных разовых ПДК по мелкодисперсной пыли (взвешенные частицы до 2,5 мкм), оксиду углерода и азота. Также были установлены превышения среднесуточных концентраций бензпирена и взвешенных частиц».

На 10 декабря в Красноярске прогнозируется «пониженное загрязнение» в связи с благоприятными метеоусловиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Красноярске был объявлен режим НМУ первой степени опасности.

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