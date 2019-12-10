Владивосток, , 07:15 — REGNUM Синоптики прогнозируют выпадение в Приморье сильного снега в среду, 11 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, опубликованной «Примгидрометом», во вторник, 10 декабря, по краю проходит первый атмосферный фронт, вызвавший небольшие осадки, а 11 декабря будет проходить второй, более мощный. Со второй половины среды практически повсеместно будет наблюдаться снег различной интенсивности — от небольшого до умеренного и даже сильного (более 7 мм). Температура не опустится ниже — 10 градусов.

Во Владивостоке также ожидается снег от умеренного до сильного. Осадки будут идти при слабо отрицательной температуре. Во второй половине дня ожидается понижение температурного фона до −5… −7 °C. Проявятся гололёдные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад, прошедший в Приморье в конце ноября, выявил крайнюю неорганизованность в работе коммунальных служб Владивостока, заставил автолюбителей на несколько дней отказаться от использования личных автомобилей.