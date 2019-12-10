Оренбург, , 07:06 — REGNUM В Оренбургской области за 11 месяцев 2019 года отмечен рост числа зарегистрированных коррупционных преступлений — на 2,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В структуре преступлений значительная часть (47,7%) приходится на дела, связанные со взяточничеством. Число выявленных преступлений, где фигурируют взятки, увеличилось на 17%: с 259 до 303 фактов.

В общем массиве производств о взяточничестве 32,3% касаются получения взяток, 29,4% — дачи взяток, а 7,3% — посредничества во взяточничестве.

В шести уголовных делах о взяточничестве речь идет о крупном и особо крупном размере взяток.