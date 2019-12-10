Пермь, , 07:03 — REGNUM В Суксунском районе Пермского края осужден 49-летний местный житель, который признан виновным в преступлениях против детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминировали изнасилование и действия сексуального характера в отношении ребенка, чей возраст младше 14 лет, а также истязание и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По версии следствия, в 2015 — 2019 годах мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности старшей дочери. Также он истязал двух дочерей, нанося систематически побои.

О преступлении стало известно в феврале 2019 года, после обращения старшей девочки в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Суд назначил фигуранту уголовного дела 23 года лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.