Пермь, , 07:01 — REGNUM В Пермском крае средний размер взятки за истекший период 2019 года составил 416 тыс. рублей. Об этом проинформировал на встрече с журналистами врио заместителя начальника УЭБиПК ГУ МВД по региону Андрей Чернятьев, сообщает издание «Коммерсантъ».

С начала 2019 года по фактам взяточничество возбуждено 134 уголовных дела, в 13 материалах фигурируют крупные и особо крупные размеры взяток. Общий ущерб для бюджета оценивается в сумму, превышающую 247 млн рублей.

Сумма добровольного возмещения ущерба и стоимость арестованного имущества взяткополучателей и взяткодателей составила 825 млн рублей.

Поданным краевой прокуратуры, за девять месяцев 2019 года суды вынесли приговоры в отношении 154 должностных лиц, признав их виновными в совершении коррупционных преступлений.

По данным СУ СКР по Прикамью, за девять месяцев 2019 года следственными подразделениями возбуждено 253 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности.