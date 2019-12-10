Оренбург, 10 декабря 2019, 06:58 — REGNUM В Оренбурге к заливке подготовили 75 хоккейных кортов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Перед заливкой хоккейные коробки привели в порядок: отремонтировали и покрасили борта, восстановили сетки и подвергли ремонту калитки.
На территории школ будет работать 24 корта, 40 хоккейных кортов находятся в ведении управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга, а три корта — комитета по физической культуре и спорту.