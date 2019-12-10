Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM В Екатеринбурге задержан вероятный убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, убийцей оказался 34-летний местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое преступление произошло в августе 2018 года на склоне горы Уктус. Ксения погибла на месте, а Наталья спустя некоторое время скончалась в больнице. У обеих были пулевые ранения.

Долгое время полицейские не могли найти преступника. В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, который потребовал раскрыть преступление в кратчайшие сроки.