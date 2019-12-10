Якутск, , 06:26 — REGNUM Синоптики Якутии настойчиво говорят о потеплении в регионе, в некоторых районах зафиксированы повышенные температуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Аномально тёплая погода установилась в Чувашии

Так, в столице Якутии столбик термометра показывает — 35 градусов. Снега и сильных ветров не обещают. К выходным в Якутске потеплеет до — 24 — — 26.

В Беркаките, Ленске и других западных районах отмечает от — 22 до — 26.

При этом в арктических районах стоят морозы ниже — 45 — — 50 градусов. Занятия в школах отменяют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии несколько дней стоит аномально тёплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 8 градусов выше климатической нормы. Идут дожди.