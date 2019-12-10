Новосибирск, , 05:59 — REGNUM В Новосибирске утверждена стратегия гармонизации межнациональных отношений на период до 2025 года.

Документ разработан с учётом задач Стратегии государственной национальной политики России.

Как заявили в мэрии города, реализация Стратегии «призвана способствовать устойчивому этносоциальному развитию многонационального сообщества, формированию общероссийской гражданской и позитивной этнической идентичности, укреплению городского самосознания, а также росту позитивного имиджа и привлекательности Новосибирска».

Отметим, что в Новосибирске проживает более 1,6 млн человек, представляющих свыше 120 этнических общностей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. В городе около 130 религиозных объединений и организаций различных конфессий, десять сибирских региональных религиозных центров.