Урумчи, Китай, , 05:56 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая выполнил поставленную цель переселения жителей нищих районов согласно плану, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Региональные власти поставили цель переселить в общей сложности 169 400 человек из 40 146 домохозяйств, проживающих в горных и пустынных районах в новые дома, которые будут построены на оазисах и равнинных районах в течение пяти лет с 2016 по 2020 год на государственные субсидии.

Помимо водопровода, электричества, дорог и газа, были также в районах для бедняков построены детские сады, начальные школы, больницы, реабилитационные центры и парки со скверами. Для создания рабочих мест власти также привлекли кампании, которые открыли свои фабрики близ указанных выше городов, а также помогли местным жителям открыть свой бизнес.

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