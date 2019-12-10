Пекин, , 05:49 — REGNUM Ведомство по контролю за незаконным оборотом наркотиков Китая запускает ежегодную инспекцию в 31 регионе Поднебесной уровня провинции, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Кампания длиной в месяц будет проведена Национальной комиссией по контролю за оборотом наркотиков. Ее задачей является внимательное изучение и устранение ключевых проблем с незаконным оборотом наркотических веществ, а также имплементация антинаркотического законодательства, норм и политики. Кроме того, будет изучена работа правительственных структур по усилению контроля за наркотиками.

К настоящему времени комиссия завершила инспекцию на местах, включая Внутреннюю Монголию, а также провинции Хэнань и Цинхай. Ежегодная кампания впервые была проведена в 2014 году. Она послужила импульсом для начала общенациональной войны с оборотом незаконных веществ.

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