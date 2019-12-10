Анадырь, , 05:37 — REGNUM 10 декабря 2019 года Чукотскому автономному округу исполняется 89 лет. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поздравил регион с днём рождения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Уважаемые жители Чукотского автономного округа! От всей души поздравляю вас с днём образования региона!

Чукотка удивительна. Это край белых ночей и великолепного северного сияния, а природные богатства здесь такие, что можно перечислить всю таблицу Менделеева! Но самое главное — здесь живут искренние, доброжелательные и трудолюбивые люди, которые делают этот суровый край очень тёплым», — сказал глава ведомства.

Александр Козлов пожелал жителям достижения всего задуманного, успехов, счастья, крепкого здоровья на долгие годы.

На 1 января 2019 года на Чукотке проживало 49 663 человек.

Также земляков поздравил и губернатор округа Роман Копин:

«Убеждён, что преданность родному краю, накопленный опыт, преемственность поколений, традиций и в дальнейшем будут залогом благополучия Чукотского автономного округа».

Как сообщало ИА REGNUM, село Тополево под Хабаровском в сентябре отметило 90-летний юбилей. Его основали ещё политические беженцы-китайцы.