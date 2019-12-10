Магадан, Магаданская область, 10 декабря 2019, 04:50 — REGNUM Жителю Магаданской области посчастливилось угадать комбинацию из цифр в одном из тиражей лотереи «12/24». Он стал обладателем суперприза в 2 306 340 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Счастливый билет купил на работе во время перерыва. Над выбором чисел не задумывался, отметил наобум. После розыгрыша узнал из новостей, что победитель оказался из Магаданской области и уже в личном кабинете увидел, что это я», — рассказал удачливый Евгений Солдатов.
Мужчина планирует потратить деньги на путешествие с супругой в Южную Америку.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пермского края выиграла в лотерею 1 млн рублей. Билет покупала на почте.