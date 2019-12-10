Москва, , 02:43 — REGNUM 10 декабря служба связи МВД России отмечает 70 лет со дня своего создания. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Задачи обеспечения связи решались в правоохранительных органах во все времена. Но датой создания полноценной службы связи в МВД России считается 10 декабря 1949 года. В этот день министром внутренних дел СССР был подписан приказ № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР».

Необходимость создания специального подразделения была вызвана проблемой обеспечения органов внутренних дел оперативной связью в трудные послевоенные годы, когда одновременно с восстановлением народного хозяйства требовалось усилить борьбу с преступностью и бандитизмом.

Первым шагом в этом направлении было создание отдела телефонной связи ХОЗУ МВД СССР и установка первой автоматической телефонной станции на Огарева, 6 в Москве.

День связи МВД был утверждён приказом министра внутренних дел Российской Федерации от 9 августа 1999 года № 590 «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России».