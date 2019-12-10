Красноярск, , 01:18 — REGNUM В 2020 году, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Красноярске будет установлен памятник участникам авиатрассы «Аляска — Сибирь» (АлСиб), объявлен конкурс на лучший проект. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Памятник будет установлен в «Сквере героев АлСиба» около междугороднего автовокзала (ул. Аэровокзальная, 16).

Как следует из условий конкурса, работа должна «раскрывать тему сохранения памяти о самоотверженном труде советских летчиков-перегонщиков; сибирских железно-дорожников и сотрудников транспортных военных комендатур; наземного персонала и работников тыла, обеспечивавших строительство аэродромов, работу авиатрассы и транспортировку по ней авиатехники, дипломатических и военных грузов; а также руководителей АлСиба, организовавших создание трассы и ее бесперебойное функционирование в чрезвычайно сложных условиях».

Напомним, для воздушной трассы «Аляска-Сибирь», обеспечивавшей в 1942−45 годы доставку на фронт американских самолетов, поставлявшихся в СССР по ленд-лизу, через Аляску, Чукотку и Сибирь, Красноярск был ключевой опорной базой. Здесь самолеты, перегоняемые на фронт, ремонтировались после трудного перелёта. На новые американские машины переобучались фронтовые лётчики.

Как известно, на американском истребителе «P-39N Аэрокобра» воевал прославленный советский ас, сибиряк Александр Иванович Покрышкин. На его счету было 59 лично сбитых вражеских самолёта.

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