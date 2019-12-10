Салехард, 10 декабря 2019, 00:57 — REGNUM На Ямале в учреждениях образования увеличится число блюд из мяса северного оленя. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Глава региона считает, что таким образом будет оказана поддержка оленеводам-предпринимателям и одновременно ценный продукт пополнит рацион ямальских детей. Ведь свежая местная оленина гораздо полезней замороженной привозной свинины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой поставлять в школы и детские сады региона оленину, северную рыбу и клюкву ранее выступили предприниматели из Нового Уренгоя.
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