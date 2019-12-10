Пекин, , 00:02 — REGNUM Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародовало итоговый доклад по состоянию системы образования, констатировав, что положение дел продолжает положительную динамику, сообщает 7 декабря Синьхуа.

На конец 2018 года количество государственных и частных детских садов выросло более, чем на 4,5% и достигло 267 тысяч, а количество посещающих их детей — на 6,1%, до 46,6 млн. Более чем на 94% поднялся удельный вес выпускников системы начального и среднего образования в рамках обязательной девятилетки.

Подчеркивается, что в июле 2019 года в свет вышли новые руководящие указания министерства образования КНР, направленные на обеспечение всестороннего развития поколения, вступающего в жизнь, а также его интеллектуальное, физическое, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.