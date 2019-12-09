Бразилиа, , 23:56 — REGNUM Власти Бразилии направят в заповедник Кана-Брава отряды сил безопасности для защиты коренного населения, 9 декабря передает агентство Reuters.

Решение было принято после убийства в выходные 7−8 декабря неизвестными двоих индейцев из племени гуахаджара, проживающего на территории заповедника.

По сообщению Министерства юстиции, национальные силы безопасности будут будут размещены в регионе с 10 декабря 2019 года по 8 марта 2020 года.

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