Ханты-Мансийск, , 23:43 — REGNUM В Югре за 11 месяцев 2019 года выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. В 2018 году году за аналогичный период было совершено более 1,3 тыс. антикоррупционных нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

За 11 месяцев 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечено более 330 должностных лиц, к административной — 64 лица, с которых взысканы штрафы в размере 5,3 млн рублей. В основе своей это нарушители порядка приёма на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

В связи с утратой доверия уволено пять чиновников, возбуждено 47 уголовных дел. По 40 искам предъявлено о взыскании с коррупционеров 16,2 млн рублей. Ущерб в размере свыше 94 млн рублей возмещён до направления уголовных дел в суд.