Ижевск, , 23:30 — REGNUM В Удмуртии удалось спасти жизнь двухлетнего ребёнка, который находился в закрытой квартире с телом матери, скончавшейся пять дней назад от пневмонии. Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он отметил, что инцидент произошёл уже после того, как глава региона поручил провести проверку по ситуации, когда после смерти матери через неделю скончался 13-летний подросток с ДТП в Можге.

«По моему поручению сегодня по всей республике прошли проверки квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге», — отметил Бречалов.

По его словам, в ходе одной из проверок полицейские на смогли попасть в одной из квартир в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребёнком.

«Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии 5 дней назад. Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб», — заверил Бречалов.

Также он призвал жителей республики не быть равнодушными, слыша плачь соседского ребёнка — выяснить, что произошло. По его мнению, также стоит обращать внимание на ситуации, когда с реёнком выходили гулять на детскую площадку регулярно бабушка или мама, но в течение нескольких дней их никто не видел.

«Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь», — заключил глава Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры. При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Оценку деятельности органов профилактики даст в рамках проверки и прокуратура Можгинского района. Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева отметила, что будет проведена проверка и дана оценка всех действий, которые проводились органами и субъектами системы профилактики — всех тех, в том числе должностных лиц, в чьи полномочия входила работа с этой семьей.

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