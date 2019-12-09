Токио, , 22:47 — REGNUM Юбилейный пакет с играми Bayonetta и Vanquish выйдет на PS4 и Xbox One в 2020 году. Об этом 9 декабря сообщил портал Screen Rant.

Вместе с его анонсом компания SegaAmerica выпустила трейлер, в котором поклонникам этих игр сообщили, что они смогут приобрести пакет 18 февраля 2020 года. Отмечается также, что компания уже начала принимать предзаказы.

Напомним, релиз Bayonetta состоялся на Xbox 360 и PlayStation 3 29 октября 2009 года, Vanquish вышла на этих же платформах 19 октября 2010 года. Первая игра представляет собой смесь слэшера и шутера, в которой геймерам предлагают управлять смертоносной ведьмой по имени Байонетта.

Во второй игроки выступают в роли Сэма Гидеона — агента DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США), облачённого в уникальный боевой костюм.

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