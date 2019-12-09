Екатеринбург, , 22:50 — REGNUM В Екатеринбурге не состоится запланированная ранее пресс-конференция нового директора Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского Екатерины Кейльман. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил глава городского управления культуры Илья Марков, что намеченное на 10 декабря 2019 года мероприятие отменено. Ранее чиновник заявлял, что на пресс-конференции Кейльман расскажет о своих планах по развитию ЦПКИО.

Причины отмены мероприятия не ясны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2019 года Екатерина Кейльман вступила в должность директора парка. Её кандидатуру продвигала компания Clever Park.

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