Москва, , 22:32 — REGNUM Авиарейсы из московского аэропорта «Шереметьево» в Париж и обратно 10 декабря отменены в связи с запланированной на этот день общенациональной забастовкой во Франции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Отмечается, что все пассажиры будут отправлены последующими рейсами, на которые будут назначены воздушные суда повышенной вместимости.

Напомним, ранее крупнейшие профсоюзы Франции призвали к массовым демонстрациям в связи с забастовкой против пенсионной реформы, которая предусматривает отмену льгот более чем для 40 категорий граждан.

Ожидается, что французские авиакомпании 10 декабря сократят количество рейсов на 20% в рамках всеобщей забастовки.