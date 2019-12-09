Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Актёр Генри Кавилл признался в том, что он играет в многопользовательскую игру Overwatch. Об этом 9 декабря сообщил портал Comicbook.

Соответствующее заявление он сделал на одной из пресс-конференций, посвящённых сериалу «Ведьмак». Кавилл не только утвердительно ответил на вопрос о том, играет ли он до сих пор в игру, но и удивил поклонников выбором основного персонажа.

«Никто не выбирает его, потому что играть довольно сложно, и это персонаж поддержки, и теперь все ненавидят этого персонажа, из-за тех обновлений, которые он получил», — сказал Кавилл.

«Симметра, — добавил актёр, — все ненавидят меня».

Напомним, ранее многие геймеры заявляли, что после выхода обновлений Симметра стала слишком несбалансированным персонажем. Её часто используют для того, чтобы помогать союзникам удерживать под контролем определённые области.

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