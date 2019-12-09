Москва, , 21:49 — REGNUM Разработчики закона о «домашнем насилии» в Совете Федерации РФ не приглашают на обсуждение просемейные объединения. Об этом сообщила 9 декабря председатель «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) Мария Мамиконян на открытом совещании на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Все собравшиеся знают, что закон о семейно-бытовом насилии уже собрались выставлять на слушаниях в Госдуму, что продолжает работать некая группа под руководством сенатора [Галины] Кареловой в Совете Федерации. И, наверное, знают, что это странно работающая группа, куда от общественности приглашены заинтересованные в продавливании этого закона НКО профеминистского толка и нет ни одной организации просемейной, хотя у нас в стране достаточно организаций защиты семьи. В частности, и РВС, и АРКС, и «Иван-Чай». И вообще у нас немало людей обеспокоены проблемами семьи, детско-родительских отношений», — сказала она.