Москва, , 21:23 — REGNUM В семейно-бытовых конфликт в 2018 году на территории России были убиты 253 женщины, а не 14 тыс., как представляют пропагандисты проекта закона о «домашнем насилии». Об этом сообщил 9 декабря председатель «Гражданского союза поселения Сосенское» Андрей Машков на открытом совещании на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия» в пресс-центре ИА REGNUM.

Машков привёл официальные данные ГИАЦ МВД России за 2018 год.

«Согласно ним, в отношении женщин всего совершено 107 450 преступлений. Из них членами семьи, не обязательно мужьями, 24 тыс. преступлений — 22%. А непосредственно со стороны супругов 13 442 преступления — это, видимо, перекликается с той цифрой, о которой говорят как с летальным исходом. То есть 12% от общего количества преступлений, совершённых в отношении женщин в нашей стране, — со стороны супругов. Что касается летальных случаев за 2018 год — всего убито женщин в результате любых преступлений 2608, а в семейно-бытовых конфликтах 253 человека. То есть 9,7%», — рассказал общественник.

Добавим, что всего в России в 2018 году, по данным Генпрокуратуры, зафиксировано 8 574 убийств, что на 12% ниже показателей 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, эксперт Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Александр Коваленин разоблачил цифры, используемые пропагандистами при продвижении законопроекта о «домашнем насилии» — о 14 тыс. убийств женщин в России в год, а также о том, что 16 млн жительниц страны подвергаются насилию.

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