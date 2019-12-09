Ижевск, , 21:21 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева прокомментировала ситуацию с расследованием обстоятельств гибели матери и подростка с ДЦП в Можге. По её словам, будет проведена проверка и дана оценка всех действий, которые проводились органами и субъектами системы профилактики — всех тех, в том числе должностных лиц, в чьи полномочия входила работа с этой семьей, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Она подчеркнула, что органы власти не имеют права вмешиваться в действия правоохранителей.

«Речь идет о ребёнке, ребёнке особенном. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы поняли, что наша цель разобраться. Как только будут первые результаты проверки, и мы поймём, есть вина или нет вины каких-то должностных лиц, как только будут первые выводы, мы обязательно проинформируем. Если вина будет доказана, понятно, что будут сделаны выводы и виновные будут наказаны», — заверила омбудсмен.

В то же время министр труда и социальной политики Удмуртии Татьяна Чуракова заявила, в течение всей предшествующей трагедии недели соцработники и педагоги пытались попасть к матери и подростку с ДЦП. А в правоохранительные органы сотрудники соцслужб обратились ещё 3 декабря. Она уточнила, что ребёнок-инвалид проходил обучение на дому. В течение недели в квартиру пытались прийти педагоги и фиксировали в документах отсутствие занятий.

Также министр добавила, что телефонную связь с матерью наладить не удавалось.

«Встречи с соседями также не проясняли ситуацию. 3 декабря было направлено обращение в правоохранительные органы. Далее работа проводилась совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних», — цитирует главу ведомства Интерфакс-Поволжье.

Чуракова уточнила, что погибшая мать не состояла на медицинском учёте. Квартира была оборудована всем необходимым — мебелью, пространством для занятий и отдыха, а также бытовой техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры. При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Расследовать все обстоятельства трагедии поручил также глава Удмуртии Александр Бречалов. Оценку деятельности органов профилактики даст в рамках проверки и прокуратура Можгинского района.