Москва, , 20:42 — REGNUM В 35 российских регионах наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими. Об этом 9 декабря сообщил замруководителя Госавтоинспекции России Олег Понарьин.

«Из 85 субъектов Федерации 35 являются рисковыми, где мы видим увеличение количества ДТП, погибших или раненых», — сказал он в эфире радиостанции «Милицейская волна»

Понарьин также отметил, что в начале 2019 года года семь регионов «не достигали целевых показателей по летальности в ДТП», а к настоящему времени число таковых возросло до десяти. В их числе ряд республик Северного Кавказа, а также несколько регионов Сибири и Поволжья.

«По всем этим регионам проведены тщательные анализы. В настоящее время разрабатываются планы, чтобы не допустить такого количества ДТП в 2020 году», — сказал замруководителя ГИБДД.

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