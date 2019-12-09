Москва, , 20:30 — REGNUM Жизнь погибшего в Можге 13-летнего подростка с ДЦП мог спасти звонок из социальных служб. Такое мнение высказала детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

По ее словам, в таких ситуациях, когда заведомо известно, что у семьи нет никаких близких родственников, в критической ситуации эти люди не могут позвать на помощь, поскольку наедине находятся хронический больной взрослый и беспомощный ребенок-инвалид, необходимо обзванивать такие семьи.

«Хотя бы два раза в неделю, раз в неделю прозванивать. Конечно, мы понимаем, что если бы этот звонок был осуществлен, то, может, ребенок был бы жив», — цитирует Кузнецову ТАСС.

Она подчеркнула, что эти меры должны предпринимать социальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры. При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

Помимо тяжелой формы ДЦП, мальчик страдал эпилепсией и не мог говорить. Мать скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Подросток, страдая от голода и жажды, пытался звать на помощь, но соседи не реагировали, поскольку такое поведение было для него обычным. Ребенок смог выехать в коляске на кухню и открыть кран, но он упал из коляски. Вода затапливала квартиру, но никто этого не заметил, так как семья жила на первом этаже. По предварительной версии, подросток погиб от переохлаждения. Причины смерти матери устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»).