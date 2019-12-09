Москва, , 20:26 — REGNUM Статистика, которую используют при продвижении законопроекта о «домашнем насилии», ложная. Об этом заявил 9 декабря член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, эксперт Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Александр Коваленин. Он выступил на открытом совещании на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Пишут про 14 тысяч ежегодно убиваемых женщин, про 16 млн женщин, которые подвергаются насилию. Общественность уже разобралась с этим. […] Все цифры были разоблачены. Что такое цифра 14 тысяч женщин, которые убиваются мужьями ежегодно? Это цифра 1993 года, оценка общего количества умышленных убийств женщин (не только в семье), вставленная кем-то из Минтруда в доклад России перед комитетом ООН по ликвидации дискриминации женщин. Это цифра 1993 года, и то ложная. В 1999 году в пятом докладе цифра повторяется, тут фамилия есть — [Галина] Карелова (заместитель, а позднее первый заместитель министра труда и социального развития РФ, сейчас — заместитель председателя Совета Федерации — прим. ИА REGNUM). Может быть, не она сама писала доклад, но представляла его в ООН. С тех пор прошло 20−25 лет — цифра повторяется без перепроверки: ну, ежегодно же, все же знают», — сказал эксперт.

О том, откуда взялись 16 млн, общественница Алёна Попова рассказала «Известиям», сославшись на опрос 2011 года. При этом самая большая цифра опроса, отметил член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации — это насилие словесное, 38% женщин.

«Хотя бы раз в жизни их обидели. На самом деле цифра говорит о чём? Что 62% женщин в течение всей своей жизни от всех своих мужей и сожителей ни разу не слышали грубого слова», — отметил Коваленин.