Москва, , 20:03 — REGNUM Кампания по продвижению законопроекта о «домашнем насилии» построена на принципе агрессивной рекламы. Об этом заявил 9 декабря член экспертно-консультативного совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, эксперт Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Александр Коваленин. Он выступил на открытом совещании на тему «Уроки кампании по продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия» в пресс-центре ИА REGNUM.

Коваленин отметил, что интересно обсуждать не сам закон, поскольку «с ним всё ясно».

«Как получилось, что общество, в том числе компетентное законодательное собрание, верхняя и нижняя палаты, оказались вовлечены в обсуждение проблемы, сама постановка которой никак вообще серьёзно не обоснована. На чём строится кампания? На принципе агрессивной рекламы. Эмоциональное оглушение: рассказывают страшные истории», — сказал эксперт.

Он рассказал, как соседка, «которая намного старше меня», послушав СМИ, начала поддерживать закон, её убедили эти истории.

«А что это говорит человеку серьёзному, без эмоций, который в лице законодателя должен принимать меры? Что, что-то новое сказано? В каком-то веке в каком-то обществе не было своих Кармен и своих Дездемон? Очередные страшные истории разве повод для постановки вопроса перед законодателем? Тогда они говорят: «Хорошо, но насилие большое». При этом они не решаются, и это было бы неправдой утверждать, что его стало больше, чем раньше. Статистика показывает снижение с 90-х годов страшных в 1,5−2 раза по разным отделам статистики. И в последние годы идёт снижение», — заметил Александр Коваленин.