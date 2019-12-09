Ставрополь, , 20:20 — REGNUM Учительница начальных классов Мария Аксакалова была награждена следователями в Ставропольском крае медалью следственного комитета России «За доблесть и отвагу». Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент с нападением на детей произошёл в городе Нефтекумске 9 ноября. Нетрезвый мужчина с ножом попытался напасть на двоих детей, играющих на детской площадке, но путь ему преградила учительница, проходившая мимо. Женщина скомандовала детям бежать, а злоумышленник с ножом попытался напасть на неё. Учительнице удалось отбиться, против мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Медаль «За доблесть и отвагу» Марии Аксакаловой вручил руководитель СУСК России по региону Игорь Иванов. Он отметил, что отважный поступок учительницы не оставил равнодушным никого.

Также Аксакаловой в торжественной обстановке от сотрудников полиции были вручены памятный подарок, благодарственное письмо и цветы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Марии Аксакаловой за её смелый поступок глава Ставропольского края Владимир Владимиров вручил медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье вручили медаль учительнице, спасшей детей от мужчины с ножом