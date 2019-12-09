Москва, , 19:42 — REGNUM Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестого декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму в роликах на YouTube во время беспорядков в Москве летом 2019 года, к трем годам условно, а также сроком на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

На своей странице в соцсети адвокат Егора Жукова Илья Новиков, помимо осуждения вердикта, скептически высказался насчет ненасильственных протестов и признался, что верит в эффективность насилия. По его мнению, ради того, чтобы одни могли мирно протестовать, недалеко от них «некоторое число других» должны быть готовы «стрелять и сами лезть под выстрелы».

«Поэтому тот рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ (Збройні сили України, Вооруженные силы Украины). И еще 99 999 от себя, потому что как раз 6 декабря — их праздник», — отметил адвокат.

Отметим, ранее Илья Новиков выступал адвокатом на процессе гражданки Украины Надежды Савченко.

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение Ильи Новикова.

В частности, заместитель председателя движения «За Правду», адвокат Александр Казаков на свой странице в социальной сети отметил, что «тут даже двух мнений быть не может. Это не заблудшие овцы, а настоящие козлы, которые желают России не спасения, а погибели».

«Знаете, дорогие друзья, это перебор. Вот не хотелось обсуждать вопрос о том, что со смутьянами, которых судят сейчас за совершенные преступления во время беспорядков в Москве в августе, власти и суды либеральничают. В худшем смысле этого слова. Однако сам факт наличия у них такого адвоката, как Новиков, который собирается перечислить свой гонорар на уничтожение детей Донбасса, меняет картину. Тут даже двух мнений быть не может. Это не заблудшие овцы, а настоящие козлы, которые желают России не спасения, а погибели. Вот так и надо к ним относиться», — написал Александр Казаков.

«Они заслужили наказание больше, чем сторонники референдума в Каталонии, потому что те ребята, по крайней мере, шли против Мадрида с открытым забралом и не врали людям. А эти «наши» рукопожатные смутьяны врут всем: властям, своим малочисленным сторонникам, нам с вами, то есть представителям нормального большинства, и даже своим работодателям из-за океана и их киевским шавкам. Обман — их знамя, и врали — их имя. Пусть они все свои деньги перечислят в пользу тех, кто убивает русских людей в Донбассе — стариков, женщин, детей. Так мы их быстрее опознаем», — подчеркнул заместитель председателя движения «За Правду» на своей странице в социальной сети.

Читайте также: Приговоры Жукову и Чирцову говорят о «неприглядной стороне протеста»

«Мы следим за этой ситуацией. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что те граждане, которых сейчас судят, нарушали закон. Они и сами это понимали, теперь это становится очевидным, они сознательно шли на нарушение закона. Наше движение «За правду» и наша партия, когда она будет создана — принципиально выступают за соблюдение закона. Мы считаем, что время партии уходит из истории нашей страны, из европейской истории, но, тем не менее, мы ее сделаем, как написано в законе. Потому что соблюдение закона — это единственный шанс самосохраниться для нашей страны и нашего народа», — рассказал позже Александр Казаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Конечно, мы не отличаемся особой кровожадностью. Это вообще свойство людей, которые вернулись с войны, — они всегда в большей степени сторонники мира и милосердия, в отличие от тех, кто на войне не был. «Диванные эксперты» всегда гораздо более жестоки», — подчеркнул адвокат.

«Но всему есть предел. Я знаю, что такое «Аллея ангелов» в Донецке, где похоронены больше ста детей Донбасса. Я знаю, что в донецких микрорайонах стоят памятники, мимо которых нельзя пройти без слез, где дети были убиты теми самыми ВСУ-шниками, которым этот гад собирается деньги переправлять. На самом деле, это не случайный эпизод. Он характеризует всю эту историю. Они все — достаточно взглянуть хотя бы на Илью Новикова — чтобы понять, что все они за то, чтобы всех детей в Донбассе добили, сколько их там осталось. То есть определенная граница пройдена», — рассказал Александр Казаков.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, не собирается ли движение «За правду» выступить с официальным заявлением по поводу намерений адвоката Ильи Новикова, Александр Казаков отметил: «Официального заявления мы пока не готовили — пока мы только группа сторонников, оргкомитет будущей партии. Но тут чаша терпения уже переполнилась».

Читайте ранее на ИА REGNUM: Эксперт прокомментировал возможное создание новой политической партии в РФ