Нью-Йорк, США, , 19:38 — REGNUM Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.

Компания объявила о создании новой студии Cloud Chamber, которая и займётся созданием новой игры. Возглавит её геймдизайнер Келли Гилмор, который ранее работал над такими франшизами, как Civilization и XCOM.

В реализации проекта также примут участие Хоги де ла Планте, Скотт Синклер и Джонатан Пеллинг, которые занимались разработкой предыдущих игр BioShock.

Напомним, BioShock — это серия игр в жанре шутера от первого лица, в которых геймерам предлагается исследовать подводный город под названием Восторг, расположенный на дне Атлантического океана. Релиз первой игры состоялся 21 августа 2007 года, последней — 26 марта 2013-го.

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