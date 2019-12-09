Липецк, , 19:28 — REGNUM В Липецке после ремонта дороги на перекрёстке улиц Терешковой, Папина и 8 Марта не смог проехать трамвай, сообщил портал Most.tv.

Новый асфальт оказался на одном уровне с трамвайными путями. Обнаружился этот факт ночью 7 декабря, и аварийной бригаде пришлось устранять неполадку. Первый трамвай опоздал к пассажирам на 13 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти города заявили, что липецкие трамваи нерентабельны, и самый дешёвый способ решить эту проблему — демонтировать рельсы, а электротранспорт заменить автобусами. Липчане выступили в защиту трамваев, отметив, что после ликвидации троллейбусов, при которой мэрия приводила точно такие же аргументы, ситуация с транспортом в городе не улучшилась.

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