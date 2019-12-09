Ахтубинск, Астраханская область, , 19:18 — REGNUM В Астраханской области город Ахтубинск начал бороться с несанкционированными свалками с помощью беспилотного летательного аппарата. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба администрации города, для этого был приобретён дрон с прибором ночного видения.

Ахтубинск является вторым по численности населения городом Астраханской области, и в последние годы он страдает от несанкционированных свалок. Люди игнорируют официальные полигоны для утилизации мусора и вывозят отходы в овраги и на берега рек.

По словам заместителя мэра Николая Чевиленко, такие действия местных жителей наносят городу двойной удар. Это не только вредит экологии и облику города, но и накладывает дополнительную нагрузку на бюджет.

«Приходится тратить деньги, чтобы очистить территорию от мусора, и платить штрафы природоохранной прокуратуре и Росприроднадзору», — пояснил он, добавив, что эти средства могли пойти на благоустройство города.

Аппарат запускают по выходным — именно в эти дни учащаются попытки несанкционированного сброса отходов. Часто ахтубинцы вывозят строительный мусор или отходы после уборки дворов, но не доезжают до официальных свалок. Новый способ выявления нарушителей работает около месяца и уже дал свои плоды. В администрации рассказали о нескольких случаях, когда нарушителей оперативно находили до того, как они успевали выбросить мусор в непредназначенном для этого месте.