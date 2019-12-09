Сургут, Югра, , 19:05 — REGNUM В Югре работает Центр сопровождаемого проживания людей с расстройствами аутистического спектра. Проект реализует региональная общественная организация «Дети дождя», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В сургутском центре люди, которых принято называть аутистами, адаптируются в обществе после достижения 16-летнего возраста — до 30 лет. Здесь их обучают самостоятельному приготовлению пищи, уходу за собой, уборке квартиры и другим житейским навыкам.

Центр размещён в трёхкомнатной квартире. Здесь есть помещения для работы с дефектологами, логопедами, психологами, а также имеются кухня, спальные места для двух человек и комната сенсорной интеграции.

«Меня радует, что этот проект входит в топ-100 лучших проектов фонда президентских грантов. Создание такого центра важно не только для Сургута, но и для Югры в целом», — отметила глава региона Наталья Комарова во время посещения центра.

По итогам встречи руководители центра попросили у губернатора Югры помощи в совершенствовании нормативно-правовой базы, относительно работы с аутистами, и санитарных требований к помещениям, в которых проживают «дети дождя». Сенатор Елена Авдеева заверила, что обязательно подключится к этой работе на федеральном уровне.