Челябинск, , 18:57 — REGNUM В Челябинской области за январь-ноябрь было совершено 696 коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В основном среди таких преступлений те, которые совершены против госвласти. Также коррупционеры действовали вопреки интересам службы в государственных и муниципальных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, за тот же период чиновники допустили больше 2600 коррупционных нарушений. Семь человек были уволены.

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