Москва, , 18:44 — REGNUM В Музее Победы на Поклонной горе в День героев Отечества заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева представили флагманские проекты Народного фронта, посвященные юбилею Победы, — «Памяти героев» и «Судьба солдата».

Мультимедийный проект «Памяти героев» будет проходить в два этапа. На первом желающие смогут записать видеоролики о конкретных людях, которые награждены за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. После этого будут изготовлены информационные плакаты с фотографиями героев и QR-кодом, при помощи которого можно перейти на видео о герое. Плакаты разместят в школах, домах культуры, торговых центрах и других общественных местах.

Стать участником проекта «Памяти Героев» легко. Достаточно снять видео и рассказать о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны. Записанное видео надо разместить в социальных сетях с использованием хештега проекта #ПамятиГероев2020.

«Мы все помним слова песни, что «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Мы не ограничиваемся теми героями, которые были удостоены высоких наград, мы надеемся, что это станет народной эстафетой, и люди будут рассказывать о героях семьи, их маленького города и всех, кого считают героями», — подчеркнула Ирина Плещева.

«Герои Советского Союза — выдающиеся люди. Но, конечно, в каждой семье есть свой герой. И мы, поисковики, как никто другой понимаем, относительность этого слова. Когда-то давно в Ленинградской области ребята из поискового отряда Новосибирского кадетского корпуса нашли останки бойца с медальоном. Смогли восстановить его судьбу. В момент гибели ему было 18 лет. И он успел повоевать только один день. Герой он или не герой? Он получить награды, конечно, не успел», — рассказала Елена Цунаева.

Она отметила, что Поисковое движение России реализует проект «Судьба солдата» с 2017 г., а с 2019 г. делает это в партнерстве с ОНФ. В общественные приемные по сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны могут обратиться все, кто хочет узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений.

Елена Цунаева отметила, что проект «Судьба солдата» уже получил 1,7 тыс. запросов по установлению историй участников той войны, но даже после появления общих данных о пропавших и погибших архивная работа продолжится.