Перт, , 18:44 — REGNUM Коллекция виски из 3,9 тыс. бутылок будет представлена на аукционе Whisky Auctioneer в городе Перт (Шотландия, Великобритания), передаёт ВВС.

Бутылки привезены из штата Колорадо: владелец коллекции Ричард Гудинг собирал её двадцать лет.

В коллекции есть такие марки как Springbank, Bowmore, Dallas Dhu, Stromness. Её стоимость составляет порядка восьми миллионов фунтов стерлингов.

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