Черкесск, , 19:49 — REGNUM Власти Карачаево-Черкессии рассчитывают к 2024 году обеспечить качественной питьевой водой не менее 80% жителей региона. Добиться этого показателя планируется в рамках мероприятий, проводимых по нацпроекту «Экология».

"Вопрос с водоснабжением нужно довести до 80% обеспечения жителей республики качественной питьевой водой. К 2024 году мы должны также ввести более 200 тыс. кв. м жилья, это серьезная задача», — цитирует ТАСС главу республики Рашида Темрезова.

По его словам, Карачаево-Черкесия участвует в 10 из 12 национальных проектов. Он подчеркнул, что основной задачей нацпроектов является улучшение качества жизни людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре, в ходе прямого эфира на телеканале «Карачаево-Черкесия», Рашид Темрезов заявил, что обеспечение качественной водой населения является одной из приоритетных целей органов власти региона. В числе населенных пунктов, жители которых в 2020 году получат чистую воду, он назвал село Коста-Хетагурова, поселок Правокубанский, аулы Кумыш, Сары-Тюз и Хумара.