Челябинск, , 18:38 — REGNUM В Челябинской области за январь-ноябрь было выявлено больше 2600 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В основном нарушения касаются неисполнения определённых обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов, а также возникновение конфликта интересов. Также были нарушения при закупке товаров.

К дисциплинарной ответственности по требованию законодательства привлекли 634 виновных. Ещё 72 юридических и должностных лица понесли административную ответственность. Семеро чиновников были уволены из-за утраты доверия.