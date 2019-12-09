Москва, , 18:36 — REGNUM Спортивные мероприятия не могут иметь статус международных, если к участию в них не допускают конкретные страны, а тем более Россию. Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает ТАСС. Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

«Сложно спокойно реагировать на решение WADA. Такая позиция дискредитирует Олимпийские игры, превращая их в какие-то местечковые, неконкурентные соревнования. Все понимают, что проводить такие мероприятия без России нереально. Олимпийские игры потеряют свой статус», — заявил Сергей Елисеев.

По его мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) понесет репутационные потери из-за такого решения. Возможно, это станет толчком к появлению новых организаций, которые будут проводить соревнования на честных условиях.

«Чувствуется нарыв, который скоро лопнет. Будут образовываться новые организации с нормальными условиями и отношениями», — предположил Сергей Елисеев.

Напомним, ранее сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Крым, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Рустем Казаков заявил, что отстранять всю страну от крупных спортивных международных мероприятий из-за нескольких спортсменов, принимающих допинг, несправедливо.