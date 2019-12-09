Москва, , 18:17 — REGNUM Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко и руководитель «Волонтерской роты» Антон Демидов в День Героев Отечества передали медальон погибшего бойца советской армии Алексея Ененкова его родственникам. Медальон нашли поисковики «Волонтерской роты» в Калужской области.

«Сегодня в День Героев Отечества мы чествуем героев Советского Союза и Российской Федерации. Тех, кто на деле доказал истинную преданность и любовь к Родине, проявил действительное мужество в самые опасные и серьезные моменты жизни, не спасовав и приняв для себя единственно правильное решение. Тех, кто, к сожалению, не вернулся с поля боя, кого нет рядом с нами. Мы вспоминаем и Марата Ахметшина, и Романа Филиппова, и Александра Прохоренко — ребят, которые погибли в Сирии, сражаясь с международным терроризмом. Безусловно, мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто не вернулся с поля боя. Ведь, действительно, говорят, что нет большей любви, чем отдать душу свою за други своя, нет выше той любви. И эти люди, действительно, мужественные люди, и они положили жизнь свою за нас с вами и за наше Отечество», — сказал Евгений Ревенко.

Парламентарий поблагодарил собравшихся волонтеров за их нужную и важную общественную работу.

«Сегодня мы передаем медальон Алексея Андреевича Ененкова, найденный поисковиками в Калужской области, его родственникам. Символично, что происходит это в День Героев Отечества. 26 миллионов погибших, из них порядка 4 миллионов — пропавших без вести. Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат», — подчеркнул заместитель секретаря Генерального совета «Единой России».

В свою очередь, руководитель «Волонтерской роты» Антон Демидов отметил, что современное поколение осознает ответственность за Россию и берет в этом пример с героев страны.

«Мы — благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну. Мы ориентируемся на этих героев. Мы — добровольцы. Добровольчество — это очень важный аспект жизни молодого человека», — отметил Антон Демидов.

В парке ВДНХ также развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, ее длина составила 300 метров, а площадь — более 2000 кв. метров. В рамках акции «Россия героев» полотно развернули волонтеры, юнармейцы и представители других общественных организаций.