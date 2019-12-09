Гунибский район, Дагестан, , 18:07 — REGNUM Рабочие частично расчистили дорогу в Гунибском районе Дагестана, перекрытую после камнепада. Открыт проезд для автомобилей, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе МЧС России по республике.

«Автодорога расчищена для проезда автотранспорта. Полное завершение работ по расчистке запланировано на 10 декабря», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 декабря недалеко от села Гуниб произошел камнепад, который перекрыл автодорогу Гуниб — Хиндах — Хоточ. В результате от автомобильного сообщения оказались отрезаны два населенных пункта.

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