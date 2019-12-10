Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, приравнивающий вейпы к сигаретам, Госдума намерена обсудить на заседании 10 декабря, сообщает ИА REGNUM.

«Способы нагрева и доставки табака все больше и больше расширяются. Мы не успеваем за этой практикой. Но, тем не менее, ко второму чтению определенные новые нагревы табака, они также будут приравнены к сигаретам. Речь идет именно об этом», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Законопроект был внесен в Госдуму членом Совфеда Валерием Рязанским, документом расширяется перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека с тем, чтобы приравнять их использование к потреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые уже установлены действующем законодательством».

Ранее предполагалось, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 3 декабря, однако у парламентариев не хватило времени.

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