Москва, , 17:57 — REGNUM В России могут отменить зоны контроля природных пожаров, и регионы не смогут отказываться тушить очаги возгораний в труднодоступных местах. Соответствующие поправки в правила тушения лесных пожаров разработало Министерство природных ресурсов РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Федеральное Минприроды предлагает исключить два пункта: установление «зоны контроля лесных пожаров» и приостановку тушения «в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики». Таким образом, в случае принятия решения регионы обяжут тушить все пожары.

«Региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью», — пишут РИА Новости.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение, предложения будут приниматься до 19 декабря.

Ранее в Рослесхозе сообщали, что ущерб от лесных пожаров в 2019 году предварительно оценивается в 19 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2018 года. Глава ведомства Михаил Клинов отмечал, что площадь пожаров возросла на 16% за счёт возгораний «труднодоступных и недоступных местах, где стоимость ресурса гораздо ниже, чем на территориях, которые доступны». Общая площадь лесных пожаров составила около 1% от общей площади лесного фонда страны.