Санкт-Петербург, 9 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Музыкант Сергей Шнуров ироничными стихами отреагировал на решение WADA об отстранении российских спортсменов от мировых соревнований на четыре года за нарушения, допущенные в РФ в отношении борьбы с допингом.
По мнению скандального исполнителя, нет худа без добра, и после этого решения Россия может сэкономить средства для своих простых граждан, а также вложить их в укрепление обороноспособности. Об этом Шнуров написал в Instagram, не удержавшись, как водится, от использования ненормативной лексики.
«Не грустим мы от разлуки.
Без скакалок и мячей.
****, может для науки,
Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бестолку лить пот?
А азарт, вон — в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт.
Кубки мира, мундиали?
«Спорт, ты мир!» Вы это рилли?
Вы пока мячи пинали,
Мы тут бомбу смастерили».
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