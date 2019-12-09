Оренбург, , 17:48 — REGNUM В Оренбурге снят режим ЧС, который объявляли из-за обрушения моста по ул. Терешковой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе городской администрации.

С 17:00 местного времени 9 декабря после разбора завалов моста восстановлено движение транспорта по улице Терешковой, проинформировала пресс-службе областного правительства.

Напомним, в Оренбурге вечером 2 декабря произошло частичное обрушение виадука. Травмы получили два человека. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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