Белгород, , 17:45 — REGNUM К выписке готовится одна из женщин, пострадавших при взрыве бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Остальные пять пациентов пока продолжают лечение в больницах, их состояние стабильное, сообщили 9 декабря в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным медиков Яковлевской ЦРБ, одна женщина с ушибами и ссадинами будет выписана 10 декабря из стационара больницы с выздоровлением. Вторая пациентка с сотрясением головного мозга пока останется в больнице, её состояние улучшается.

В областной клинической больнице Святителя Иоасафа в Белгороде на лечении находятся три женщины с ожогами разной степени тяжести и мужчина с травмами лица. Двоих пациентов перевели в ожоговое отделение, их состояние стабильное, удовлетворительное. Другие пострадавшие остаются в отделении реанимации с положительной динамикой без ухудшений.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в четырёхэтажном доме произошёл вечером 3 декабря. Шесть человек получили ранения, один погиб.